Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες ένα θρίλερ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός μέσα σακούλες.

Το μακάβριο εύρημα αντίκρισαν εργαζόμενοι του δήμου που έκαναν εργασίες καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γλαρόκαβου.

Αργά το απόγευμα εντόπισαν σακούλα με ανθρώπινα μέλη. Αμέσως ειδοποίησαν τον πρόεδρο του Πευκοχωρίου και αυτός με την σειρά του τις Αρχές.

«Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη η οποία ήταν σε κάποια σημεία σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώο, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα. Πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια», δήλωσε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανθρώπινα μέλη που εντοπίστηκαν ήταν σε στάδιο προχωρημένης σήψης – μουμιοποίησης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε χθες το βράδυ ιατροδικαστής ωστόσο η κατάσταση της σορού ήταν τέτοια που δεν επέτρεψαν να προσδιοριστούν το φύλο και η ηλικία.

