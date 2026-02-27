Υπόθεση Λόρας: Η ΕΛ.ΑΣ. θα ζητήσει να επιστρέψει η 16χρονη στην Ελλάδα

Μέσω Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως θα ζητήσει η Ελληνική Αστυνομία να επιστρέψει στη χώρα μας η 16χρονη Λόρα, η οποία ήταν εξαφανισμένη από τις 8 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε χθες στο Βερολίνο από τις γερμανικές Αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, σκοπός είναι να διερευνηθεί εξωνυχιστικά το τι ακριβώς συνέβη, καθώς και τι ήταν αυτό που ώθησε την ανήλικη να φύγει από το σπίτι της στο Ρίο. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές από την Πάτρα, οι γερμανικές Αρχές προς το παρόν δεν δείχνουν καμία διάθεση να εγκαταλείψει τη χώρα η Λόρα, καθώς επιδιώκουν να διερευνήσουν οι ίδιες την υπόθεση.

Οι πληροφορίες λένε πως ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία τις τελευταίες μέρες.

Πηγή: skai.gr

