Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λέρου μετά τη δολοφονία ενός 50χρονου άνδρα, με φερόμενο δράστη τον 18χρονο γιο του, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του πάνω σε έναν καβγά και συνελήφθη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο συνεργείο που διατηρούσε η οικογένεια στο νησί, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ πατέρα και γιου.

Ο 18χρονος γιος του θύματος, ο οποίος πέταξε στο κεφάλι του πατέρα του ένα βαρύ αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου.

Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω, όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα ekfrasi97.gr, είναι πιθανό να αποφασιστεί η προφυλάκισή του.

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ο 18χρονος

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια κάνουν λόγο για μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση που, όπως αναφέρουν, ήταν γνωστή στη μικρή κοινωνία του νησιού.

Γείτονες περιγράφουν συχνούς καβγάδες και έντονη ένταση, ενώ η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με πολλές καταγγελίες κατά του πατέρα από την μητέρα και τα παιδιά.

