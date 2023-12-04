Χαλκίδα: Ομάδα ατόμων πιάστηκε στα χέρια στην παραλία – Ένας τραυματίας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Δκεμβρίου στην παραλία Χαλκίδας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν λίγο μετά τις 23:30, όταν μια ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους για άγνωστο λόγο. Τα αίματα άναψαν και πιάστηκαν μάλιστα στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Περαστικοί είδαν τις σοκαριστικές εικόνες και άμεσα ειδοποίησαν την αστυνομία. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έσπευσαν στο σημείο καθώς και στελέχη του Λιμενικού Χαλκίδας, όμως τα άτομα είχαν αποχωρήσει ήδη κατά την άφιξή τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.