Χαλκίδα: Ξυλοκόπησε την αρραβωνιαστικιά του μέσα στο σπίτι της

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Χαλκίδα μια θύμα μια νεαρή κοπέλα η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.



Ένα ακόμη περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακροσκελή λίστα των βίαιων εγκλημάτων λίγες ώρες μετά την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με το eviathema.gr λίγο μετά τις 22:00, το βράδυ της Τρίτης ο αρραβωνιαστικός του θύματος, πήγε στο σπίτι της και για άγνωστο λόγο άρχισε να την χτυπά και να την βρίζει.

Η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να αποφύγει τα χτυπήματα ενώ άρχισε να καλεί σε βοήθεια, αμέσως ο δράστης, έφυγε και εκείνη σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό…

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για την καταγραφή της μήνυσης και την αναζήτηση του δράστη.

