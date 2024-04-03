Ξεκίνησε, μετά από 5,5 χρόνια, η δίκη για τη διακίνηση ναρκωτικών πέριξ του ΑΠΘ

Πεντέμισι χρόνια μετά την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος το οποίο διακινούσε ναρκωτικά στο πανεπιστημιακό κάμπους της Θεσσαλονίκης και πέριξ αυτού, στις πλατείες Ροτόντας και Ναυαρίνου, κι έπειτα από συνεχείς αναβολές που οδήγησαν στην αποφυλάκιση των περισσότερων κατηγορούμενων, λόγω παρέλευσης του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τη δράση της συγκεκριμένης πολυμελούς εγκληματικής ομάδας.

Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν συνολικά 60 άτομα. Οι περισσότερες θέσεις των κατηγορουμένων παρέμειναν όμως κενές και μόλις έντεκα από το σύνολό των 60 εμπλεκόμενων προσώπων παρέστησαν στην "πρεμιέρα" της δίκης, οι περισσότεροι διότι κρατούνται προσωρινά για άλλους λόγους ή ταυτοποιήθηκαν μεταγενέστερα και η προφυλάκισή τους «τρέχει» ακόμη.

Επιπλέον, ένας από τους κατηγορούμενους έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο και γι' αυτό το λόγο η ποινική δίωξη έπαυσε εναντίον του.

Διαδοχικά κωλύματα δικηγόρων, οι περιορισμοί λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, αλλά και οι πρόσφατες αποχές των δικηγόρων, οδήγησαν σε αλλεπάλληλες αναβολές.

Συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν λόγο για «στοιχειωμένη» υπόθεση, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι από τους βασικούς κατηγορούμενους είχαν αποφυλακιστεί εν μέσω πανδημίας λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου των 18 μηνών και η κράτησή τους αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

Ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος εμφανίζονται Αλβανοί υπήκοοι, ενώ στη διακίνηση των ναρκωτικών συμμετείχαν και αραβικής καταγωγής άτομα. Η δίκη ξεκίνησε με την εξέταση μάρτυρα αστυνομικού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που αναφέρθηκε στις πολύμηνες αστυνομικές έρευνες που κορυφώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 με τη σύλληψη των φερόμενων ως μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Για την ταυτοποίησή τους οι διωκτικές αρχές χρησιμοποίησαν το μέτρο της φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης με τεχνικά μέσα. Μέσω του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία - παράλληλα με τη φυσική επιτήρηση των χώρων του ΑΠΘ - οι αστυνομικοί κατέγραψαν επί 57 ημέρες τις καθημερινές κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων στο τρίγωνο ΑΠΘ - Ναυαρίνου - Ροτόντα. Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, ημερησίως φαίνεται ότι πραγματοποιούνταν 500 αγοραπωλησίες ναρκωτικών (κυρίως χασίς) με τον «τζίρο» κατά το διάστημα της αστυνομικής έρευνας να υπολογίζεται σε 570.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.