Στο Ευρωκοινοβούλιο βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη για ακόμα μία φορά η πρόεδρος του Συλλόγου ΤΕΜΠΗ 2023, Μαρία Καρυστιανού για να μιλήσει για την σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και που στάθηκε η αιτία για να χάσει την 20χρονη κόρη της Μάρθη.

Στην αίθουσα του ευρωκοινοβουλίου βρέθηκαν η πρόεδρος της Επιτροπής TRAN του Ευρωκοινοβουλίου Karima Delli και ο Επικεφαλής Μονάδας Μεταφορών- Κινητικότητας της Κομισιόν Keir Fitch.

Παίρνοντας το λόγο η Μαρία Καρυστιανού ξεκίνησε λέγοντας πως θα μιλήσει για «ένα αδιανόητο σιδηροδρομικό έγκλημα, στο οποίο έχασαν την ζωή τους 57 ψυχές» και ζήτησε από την πρόεδρο της Επιτροπής ΤΡΑΝ που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, να εξεταστεί η Αναφορά της για το ζήτημα των Τεμπών με τη μορφή του κατεπείγοντος σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, πριν τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.

«Οι άνθρωποι μας και εμείς μαζί γίναμε θύματα μιας σκόπιμης παραπλάνησης. Οι διαχειριστές της ζωής και των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αποφάσισαν ότι οι πολίτες μπορούν να θυσιάζονται στον βωμό της υποτιθέμενης βελτίωσης. Μιας βελτίωσης που δε βίωσε ο τόπος μας, σε κανένα επίπεδο την τελευταία δεκαετία» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Καρυστιανού.

«Στη χώρα μας ωστόσο - συνέχισε- οι άνθρωποι στις μεγαλύτερες θέσεις ευθύνης, αρνούνται και αποφεύγουν την ευθύνη κρυμμένοι στη βουλευτική ασυλία τους. Και όταν τα πράγματα ζορίζουν, αντεπιτίθενται με επιχειρήματα,του τύπου, έχουν ξανασυμβεί εγκλήματα κατά πολιτών με κυβερνητικές ευθύνες χωρίς να αποδοθεί τιμωρία. Γιατί τώρα? Τους φαίνεται λογικό και δίκαιο να συνεχίζει το σάπιο σύστημα να παραμένει σάπιο. Το έγκλημα στα Τέμπη καταδεικνύει με τον χειρότερο τρόπο τη διαφθορά στον σιδηρόδρομο ως μέρος ενός γενικότερου διεφθαρμένου συστήματος όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα».

«Κατηγορούμαστε από πολιτικούς και δημοσιογράφους, επειδή ακουγόμαστε, επειδή επιζητούμε την αλήθεια και τη δικαίωση των νεκρών μας, επειδή αγαπάμε και υπερασπιζόμαστε τα παιδιά μας είτε ζουν είτε είναι πεθαμένα. Επειδή επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα μας» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Καρυστιανού και πρόσθεσε:

«Η διάκριση των πολιτών από τους πολιτικούς θα έπρεπε να στοχεύει και να εξυπηρετεί την προστασία και το σεβασμό των πολιτών και όχι το ακαταλόγιστο και την ατιμωρησία των πολιτικών. Λυπάμαι που ερχόμαστε εν έτη 2024 να αποκαταστήσουμε αλήθειες που στη χώρα μας ειπώθηκαν και υλοποιήθηκαν πριν 2.500 χρόνια.

Σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είμαστε λάτρεις της πραγματικής και ουσιαστικής δημοκρατίας με όρους ισονομίας. Μέσα από τη θέση του γονέα, του πολίτη και του ανθρώπου επιζητούμε την ελεύθερη και ακέραιη ενημέρωση» υπογραμμίζει η Μαρία Καρυστιανού.

Εδώ βρίσκονται 3 από τους γονείς των χαμένων μας παιδιών. Δυο μανάδες και ένας πατέρας. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας τον πόνο και την ψυχή όλων των υπόλοιπων οικογενειών που χάσαμε ό,τι πιο ιερό γεννήσαμε. Είμαστε ακόμη οι σχεδόν 1.400 εκατ., όσοι κατάφεραν τελικά, παρά τον αλγόριθμο, να υπογράψουν το ψήφισμα για την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είμαστε σχεδόν όλη η κοινωνία, είμαστε πλέον μια ομάδα, μια ελληνική ψυχή» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.