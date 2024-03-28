Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν οι ιδιοκτήτες γηροκομείου για τον θάνατο από φωτιά 66χρονου τετραπληγικού

Σε φυλάκιση 2 ετών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης οι ιδιοκτήτες κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων για τον θάνατο, από αμέλεια, ενός 66χρονου τετραπληγικού, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο, τον Ιούλιο του 2019.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο έκρινε τους δύο κατηγορούμενους (ανδρόγυνο) ένοχους για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μειώνοντας την ποινή κατά ένα έτος, σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Ο 66χρονος υπέστη σημαντικά εγκαύματα και υπέκυψε ύστερα από νοσηλεία σε νοσοκομείο. Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πιθανολογείται ότι ξέσπασε από τσιγάρο, με τους συγγενείς του θύματος να καταθέτουν στο δικαστήριο ότι ο ίδιος λόγω της τετραπληγίας του δεν είχε τη δυνατότητα να κρατήσει το τσιγάρο και κάπνιζε μόνο με τη βοήθεια τρίτων προσώπων. Ήδη από το προηγούμενο δικαστήριο δόθηκε εντολή να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες κι άλλων προσώπων.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι δεν λειτούργησε η πυρανίχνευση στο θάλαμο του άτυχου άνδρα διότι είχε τοποθετηθεί ένα καπάκι, με συνέπεια η φωτιά να καίει για 20 λεπτά.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ποινικές τους ευθύνες αλλά δεν έπεισαν τους δικαστές με τους ισχυρισμούς τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

