Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας άνδρας που είχε βγει για περπάτημα στο παραλιακό μέτωπο της Βουλιαγμένης. Ιδιοκτήτρια του σκύλου που τον δάγκωσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να κάνει ράμματα, είναι η μητέρα του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, Τζούλια Σαλνίκοβα.

Ειδικότερα, περίπου στις 12:00 της Δευτέρας (5/5), υποβλήθηκε έγκληση στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης από έναν 71χρονο σε βάρος της κ. Σαλνίκοβα για παράβαση Άρθρου 308 Π.Κ. «Απλή σωματική βλάβη» σε σύνδεση με τον Ν.4039/12 «Περί προστασίας των ζώων».

Είχε προηγηθεί η επίθεση νωρίτερα την ίδια ημέρα, γύρω στις 10:00 στη Βουλιαγμένη Αττικής, επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος 15. Από το αστυνομικό τμήμα σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκαν αναζητήσεις στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Το 2023 ο σκύλος της οικογένειας Τσιτσιπά είχε επιτεθεί σε έναν 13χρονο καθώς είχε πηδήξει από την περίφραξη του σπιτιού τους στην Βουλιαγμένη. Ο ανήλικος τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με δαγκωματιές στα χέρια και τα πόδια.

Το χρονικό της επίθεσης

Όπως είπε ο άνδρας, βγήκε για περπάτημα στο παραλιακό μέτωπο της Βουλιαγμένης. Καθώς βρέθηκε μπροστά από μια καφετέρια, ένιωσε ξαφνικά ένα δυνατό δάγκωμα στον δεξιό του μηρό. Τότε είδε έναν σκύλο, αρκετά μεγαλόσωμο, που έμοιαζε με λυκόσκυλο να τον δαγκώνει χωρίς να υποχωρεί. Αμέσως άνθρωποι από το κατάστημα έτρεξαν για να τον βοηθήσουν καθώς είχε πέσει κάτω από την επίθεση. Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε στο σημείο η ιδιοκτήτρια του σκύλου, η Τζούλια Σαλνίκοβα, απ’ ότι πληροφορήθηκε από τους παραβρισκόμενους. Εκείνη μάζεψε τον σκύλο και ο 71χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. Ασκληπιείο Βούλας. Στο νοσοκομείο του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έκανε περί τα πέντε ράμματα και του χορηγήθηκαν φάρμακα.

