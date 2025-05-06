Ρόδος: Μητέρα κατήγγειλε πως ο σύζυγός της κακοποιεί σεξουαλικά την 13χρονη κόρη της

Μια σοκαριστική καταγγελία έκανε μια μητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού από τη Ρόδο, στις Αρχές, για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής, κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου ότι ο σύζυγός της – πατριός του παιδιού και γνωστός αθλητής του νησιού – προέβη κατ’ επανάληψη σε σεξουαλικές πράξεις εις βάρος της κόρης της, αρχής γενομένης από την ηλικία των 10 ετών.

Η καταγγελία τέθηκε άμεσα υπό διερεύνηση και ενημερώθηκε σχετικά η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, η οποία έδωσε εντολή για την έναρξη όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το παιδί, παρουσία παιδοψυχολόγου, εξετάστηκε από τις αρμόδιες Αρχές, όπου και φέρεται να κατέθεσε ότι από την πέμπτη τάξη του Δημοτικού δεχόταν τακτικά πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα από τον πατριό της.

Κατά την ίδια, οι πράξεις αυτές γίνονταν με τρόπο που παρουσιαζόταν ως «στοργικός» και συνοδεύονταν από παραπλανητικά σχόλια που φέρονται να την έπειθαν πως πρόκειται για «δικό τους μυστικό».

Η ανήλικη, έχοντας πλέον φτάσει στην εφηβεία, αντιλήφθηκε – κατά τα λεγόμενά της – τη φύση των όσων είχε υποστεί και τα αποκάλυψε στη μητέρα της, η οποία προσέφυγε άμεσα στις Αρχές.

Ήδη, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού, με στόχο τη συλλογή στοιχείων που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

