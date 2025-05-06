Άνοιξε η πλατφόρμα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου

Την αυλαία μίας πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο να γυρίσει σελίδα στη σχέση των πολιτών με το κράτος σηκώνει η κυβέρνηση. Στην κρίση των πολιτών μπαίνουν από σήμερα κομβικές υπηρεσίες του δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ, o ΕΦΚΑ, οι αστικές συγκοινωνίες, η συνταγογράφηση, και υπηρεσίες των δήμων. Για το θέμα πραγματοποιείται σε λίγη ώρα, σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό. Ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα, axiologisi.ypes.gov.gr

Η παρουσίαση της πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με το ertnews.gr. Θα την παρουσιάσουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η αξιολόγηση θα γίνεται ανώνυμα, μέσω τακτικού ερωτηματολογίου που θα μπορούν να συμπληρώσουν εθελοντικά όσοι ενδιαφέρονται.

Στο νέο σύστημα αξιολόγησης του Δημοσίου περιλαμβάνονται υπηρεσίες, όπως:

- e-ΕΦΚΑ

- Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

- Η καθαριότητα, ο φωτισμός στους δρόμους, οι χώροι στάθμευσης και οι παιδικοί σταθμοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Η ΑΑΔΕ

- Η ΔΥΠΑ

- Το Κτηματολόγιο

- Τα ΚΑΠΗ

- Οι Πολεοδομίες

- Η ανακύκλωση

- Οι χώροι πρασίνου.

- Η κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία

- Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

- Τα δημοτικά ιατρεία

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό στη λίστα θα βρεθούν και ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι υπηρεσίες που πλέον παρέχονται μέσω του gov.gr. Άμεσος στόχος του νέου συστήματος είναι ο εντοπισμός δυσλειτουργιών.

Μακροπρόθεσμα οι απαντήσεις των πολιτών θα επιτρέψουν την οικοδόμηση μίας μεγάλης τράπεζας δεδομένων που θα επιτρέπει την αντιμετώπιση συστημικών αδυναμιών του Δημοσίου, αλλά και την αναγνώριση επιτυχημένων πρακτικών, που μπορούν να δοκιμαστούν ευρύτερα.

Για τις υπηρεσίες όπου η εξυπηρέτηση γίνεται συνήθως γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο σχεδιάζεται μία συμπληρωματική μέθοδος αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι, μετά την απομάκρυνση από το γκισέ, ο πολίτης θα λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα μπορεί να αξιολογήσει τόσο την υπηρεσία, όσο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κάλυψη των αναγκών του.

Αμυράς: Σημαντικό εργαλείο για να εντοπίσουμε προβλήματα

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς στο ΕΡΤNews: «Η αξιολόγηση από τους πολίτες γίνεται για πρώτη φορά και δεν είναι μόνο μια μεγάλη δημοσκόπηση αλλά ένα σημαντικό εργαλείο να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα, που μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα εντείνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης από τις υπηρεσίες προς τους υπαλλήλους, προϊστάμενοι να αξιολογούν τους υφιστάμενους αλλά και οι υφιστάμενοι να δίνουν βαθμό στους προϊσταμένους, όπως και στους εκπαιδευτικούς, και αξιολόγηση όσον αφορά τους χρήστες του ΕΣΥ όταν δηλαδή βγαίνουν από το νοσοκομείο ή μια μονάδα υγείας σε τι βαθμό είναι ικανοποιημένοι», σημείωσε.

Όπως εξήγησε ο κ. Αμυράς, το επόμενο βήμα είναι να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, να υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις ώστε να βελτιώνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και αυτή η αίσθηση της ευθύνης προς όλους στο Δημόσιο, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολιτών.

«Είναι βασικό να δούμε που υπάρχουν προβλήματα, σε ποιους φορείς, σε ποιες δομές είτε με την αξιολόγηση από τους πολίτες, είτε εσωτερικά. Από την αξιολόγηση μέσω των δομών μπορούν να βρεθούν λύσεις ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Από κει και πέρα, τα συναρμόδια υπουργεία θα λαμβάνουν τα αντίστοιχα μέτρα και όπου υπάρχει ένα πρόβλημα θα το αντιμετωπίζουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.