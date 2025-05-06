«Ο νόμος δεν προβλέπει τη διαδικασία για τη σύσταση των πειθαρχικών που θα οδηγήσουν σε διαγραφές φοιτητών που εμπλέκονται σε έκνομες ενέργειες. Ευθύνη της πολιτείας είναι να απλοποιήσει το πλαίσιο», ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αφορμή τα επεισόδια που συνέβησαν εχθές στο κυλικείο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ο κ. Χατζηγεωργίου εξήγησε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος εκλογής των φοιτητών και συμμετοχής τους στα πειθαρχικά συμβούλια, τονίζοντας ότι ο ίδιος έχει ήδη προσφύγει γι αυτό, στο νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Διευκρίνισε ότι «όσο δεν υπάρχουν πειθαρχικά συμβούλια, δεν μπορεί να συγκληθεί οποιοδήποτε πειθαρχικό συμβούλιο για να επιβάλλει την τιμωρία».

Σχετικά με τη σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας, έκανε λόγο για μία ορθή απόφαση στη σύλληψή της, επεσήμανε ωστόσο ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε οι άνθρωποι που στελεχώνουν την πανεπιστημιακή αστυνομία να μην είναι εντός του ιδρύματος.

«Η άποψή μου είναι να υπάρχει διαρκής κίνηση της αστυνομίας μέσα στα ιδρύματα, ώστε να μη μεσολαβεί χρόνος να μεταβεί η αστυνομία σε ένα συμβάν», ανέφερε ο κύριος Χατζηγεωργίου, επισημαίνοντας ότι «η Πανεπιστημιούπολη είναι χώρος 900 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 600 κατάφυτος».

«Ενδεχομένως να βρεθούν κάποιοι να διαφωνήσουν, όμως η αστυνομία είναι ελληνική και μπορεί κατά την άποψή μου να μπαίνει εντός του πανεπιστημίου που είναι δημόσιος χώρος».

Σχετικά με τα επεισόδια που συνέβησαν εχθές, ανέφερε ότι εντάσσονται στις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το τελευταίο διάστημα φθίνουν ραγδαία.

Σημείωσε ότι το κυλικείο υπήρχε κατάληψη άνω των 10 ετών, η οποία εκκενώθηκε τον Δεκέμβριο.

«Η αποκατάσταση του χώρου και η επαναλειτουργία του κυλικείου που αποδίδει και πόρους και στο Ίδρυμα είναι στην κατεύθυνση εξευγενισμού του χώρου», ανέφερε ο κ. Χατζηγεωργίου.

«Ένας από τους λόγους που κατηγορούμαστε είναι για τις προσπάθειές μας να εξωραϊστεί ο χώρος», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

