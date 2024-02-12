Νεκρός εντοπίστηκε ο Έλληνας σκιέρ που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα σύμφωνα με βουλγαρικά ΜΜΕ. Ο Έλληνας ήταν μέλος ομάδας σκιέρ και σνόουμπορντερ.

Οι βουλγαρικές αρχές αναζητούσαν επί ώρες τον Έλληνα σκιέρ μετά από χιονοστιβάδα στο Μπόροβετς, στο βουνό Ρίλα με τη σορό του να εντοπίζεται τελικά.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στις βουλγαρικές αρχές γύρω στις 2 μ.μ. Επιχείρηση διάσωσης οργάνωσε η Ορεινή Υπηρεσία Διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 25 άτομα και τέσσερις σκύλοι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δεν έχουν επαληθευθεί, ο Έλληνας, και μερικά άκομα άτομα, ήταν ανεπαρκώς εξοπλισμένοι.



«Νωρίτερα συναντήσαμε την ομάδα και σχολιάσαμε ότι το μέρος είναι πολύ επικίνδυνο. Λίγα λεπτά αργότερα τους είδαμε να κατεβαίνουν το πιο απότομο μέρος ο ένας μετά τον άλλο. Δεν κουβαλούσαν σακίδια. Προφανώς, δεν ήταν προετοιμασμένοι» εξήγησε στο δίκτυο bTV ο Stefan Hristov, ένας από τους συμμετέχοντες στη διάσωση.

«Στο περιστατικό ενεπλάκησαν Έλληνες πολίτες. Δεν είχαν μέσα τους εξοπλισμό χιονοστιβάδας, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για σκι εκτός πίστας. Η πίστα Markudjik 3 δεν λειτουργεί αυτήν τη στιγμή, και ανέλαβαν σκόπιμα τον κίνδυνο εκεί. Μπήκαν σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο έδαφος», επισήμανε από πλευράς του ο διευθυντής της υπηρεσίας διάσωσης στο βουνό, Emil Neshev.



Πηγή: skai.gr

