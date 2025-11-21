Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο πατέρας του Φραγκιαδάκη

Νωρίτερα αφέθηκε ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, στα Βορίζια Ηρακλείου.

Μετά από απόφαση του εισαγγελέα, ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο πατέρας του.

Η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ήταν πολύωρη. Στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί όροι: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.

