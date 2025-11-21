Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την ευλογία των προβάτων

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σχετικά με τη μεταδοτική νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έδωσε παραγγελία σε εννέα εισαγγελίες της χώρας να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα), που σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και άλλες αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα.

Επιστολή για το θέμα είχε στείλει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.