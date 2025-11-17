Μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη Εισαγγελέως και Ανακρίτριας υπήρξε διαφωνία ως προς το θέμα της προφυλάκισης ή όχι του 23χρονου για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το cretalive, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης του 23χρονου, κα. Θεονύμφη Μπέρκη και κ. Απόστολου Λύτρα για την ποινική του τύχη θα αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου που θα συνεδριάσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μέχρι τότε ο 23χρονος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ του ζητήθηκε να παραδώσει και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Στο άκουσμα της απόφασης περί διαφωνίας η μητέρα του καθώς και άλλοι συγγενείς που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τα Δικαστήρια ξέσπασαν σε χειροκροτήματα ενώ έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον απομακρύνουν από τη θέα των τηλεοπτικών συνεργείων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι ο 23χρονος επιστρέφοντας στα Βορίζια από το γάμο με τον θείο του, πήρε το αυτοκίνητο του από το σημείο που το είχε σταθμεύσει και κατευθύνθηκε αμέσως στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην οικεία Φραγκιαδάκη. Λίγο μετά άκουσε κι εκείνος το "μπαμ" της έκρηξης.

Πηγή: skai.gr

