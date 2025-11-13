Βορίζια: Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας - Τα τελευταία στοιχεία

Στα Βόριζια, οι αρχές έχουν αρχίσει να συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ πίσω από το μακελειό που στιγμάτισε τη ζωή των κατοίκων του χωριού.

Ο 23χρονος, ανιψιός του θύματος Φανούρη Καργάκη, συνελήφθη χθες για την έκρηξη στο σπίτι η οποία φέρεται και να πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή.

Ο νεαρός που ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό, πήρε σήμερα προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες μέρες.

Συνοδεία αστυνομικών, ο 23χρονος κατηγορούμενος για την τοποθέτηση της βόμβας, στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου.



Πρόκειται για ανιψιό του 39χρονου νεκρού της βεντέτας Φανούρη Καργάκη και γιο μέλους της οικογένειας, που βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Ο 23χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι εκείνος που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οπτικό υλικό έχει αποτυπώσει το κατηγορούμενο να κινείται με κατεύθυνση το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγο πριν τις 22:30 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Η ίδια κάμερα ασφαλείας, δείχνει τον 23χρονο να απομακρύνεται από το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ακολουθεί η έκρηξη.



Αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι ήταν το μόνο άτομο που κινούταν στο χωριό εκείνη την ώρα, όμως όπως σημειώνεται στον ίδιο δρόμο, βρίσκονται σπίτια της οικογένειας του.

«Εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε ένα γάμο. Όταν ενημερώθηκε η έτερη οικογένεια της οποία ανατινάχθηκε το σπίτι και έγινε η έκρηξη, καταθέτει η οικογένεια ότι φεύγοντας από εκεί, ο κατηγορούμενος που μιλάμε σήμερα ήταν εκεί στο κέντρο», αναφέρει η Θεονύμφη Μπερκή, συνήγορος του 23χρονου.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας, βρίσκονται τηλεφωνήματα του 23χρονου πριν την έκρηξη που πυροδότησε το μακελειό, με τις φυλακές όπου βρίσκεται έγκλειστος ο πατέρας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.