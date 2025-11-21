Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο 29χρονος που φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό, μετά από παρεξήγηση για τροχαίο, τη Δευτέρα στον Νέο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα τού επιτέθηκε ενώ ισχυρίζεται ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα αλλά ότι ο θάνατος προήλθε από υπερτροφική μυοκαρδίτιδα.

Ο 29χρονος φαίνεται να είπε στον Ανακριτή:

«Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου».

Το βίντεο του άγριου ξυλοδαρμού του 58χρονου άνδρα στο Νέο Κόσμο, που είχε ως συνέπεια τον θάνατό του, ήρθε την Τετάρτη στο φως της δημοσιότητας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο βίντεο καταγράφεται ο 29χρονος που ομολόγησε ότι αυτός χτύπησε τον άνδρα, μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στο δρόμο, να έχει ακολουθήσει τον 58χρονο σε αδιέξοδο και να τον χτυπά.

Σε βάρος του 29χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί σε ανακριτή από τον οποίο θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Με παρελθόν ο 29χρονος

Ποινικό μητρώο έχει ο 29χρονος αφού όπως φαίνεται είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοια περιστατικά.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Θεοδόσης Πάνου, στις 20 Οκτωβρίου ένα φορτηγό τροφοδοσίας σούπερ μάρκετ ακούμπησε ή προκάλεσε ζημιά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου του 29χρονου. Τότε εκείνος τους ακολούθησε μέχρι το σούπερ μάρκετ όπου και κατέβηκε προκαλώντας καβγά. Στη συνέχεια έβγαλε κοπίδι τραυματίζοντας δύο από τους επιβάτες του φορτηγού ενώ στον διαπληκτισμό συμμετείχε και ο πατέρας του 29χρονου.

Για το περιστατικό όλοι πήγαν στο αυτόφωρο και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

Ωστόσο, δεν είναι τα μοναδικά περιστατικά αφού έχει εμπλακεί και σε άλλους καβγάδες. Εισαγγελικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.