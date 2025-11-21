Επίθεση από 4 αδέσποτα σκυλιά δέχθηκε σήμερα το πρωί στο Άργος μια 17χρονη μαθήτρια.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο τριχωτό της κεφαλής και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομειου Αργολίδας:

«Σήμερα στις 08:20 π.μ. διακομίσθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ασθενής 17 ετών συνοδευόμενη από τους οικείους της. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε πολλαπλά δήγματα από σκύλο. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της στο τριχωτό της κεφαλής, η ασθενής εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για χειρουργική αποκατάσταση των τραυμάτων. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Χειρουργική Κλινική της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους».

Πηγή: skai.gr

