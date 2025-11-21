Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού

Να αφεθεί ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον 23χρονο ανιψιό του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε χθες προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του.

Η απόφαση του Συμβουλίου ανακοινώθηκε πριν από λίγο και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretalive.gr, μεταξύ των όρων που επιβάλλονται είναι και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Μετά την απολογία του 23χρονου την περασμένη Δευτέρα, ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού είχε εισηγηθεί εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα, είχε προτείνει την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φαιστού και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.