Βόλος: Στη φυλακή ο 28χρονος που κακοποιούσε και κρατούσε κλειδωμένη τη σύζυγο και την 2χρονη κόρη του Ελλάδα 14:29, 26.09.2023

Ο κατηγορούμενος που παραπέμπεται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας οδηγείται στις φυλακές της Λάρισας και το κατηγορητήριο περιλαμβάνει πλέον και απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση