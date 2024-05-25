Λογαριασμός
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Μετόχι Μεγάρων

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Μέγαρα: Φωτιά στο Μετόχι

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Μετόχι Μεγάρων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικίες. Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. 

