Μέγαρα: Φωτιά στο Μετόχι

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Μετόχι Μεγάρων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικίες. Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μετόχι Μεγάρων Αττικής. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 25, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.