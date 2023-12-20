Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά … 12 σηματοδότες πέρασε με κόκκινο ένας νεαρός Βολιώτης, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο, είχε πιεί, δεν σταμάτησε για έλεγχο και οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν.

Πάντως θα το ξανασκεφτεί μετά την καταδίκη του σε 26 μήνες φυλάκιση και το διοικητικό πρόστιμο 8.400 € για τις παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη…

Ο λόγος για έναν 21χρονο, που κατηγορούνταν για επικίνδυνη οδήγηση εκ προθέσεως, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, αντίσταση, απείθεια, απόπειρα σωματικής βλάβης κατά συρροή και φθορά ξένου πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος.

Ο νεαρός οδηγούσε ένα αυτοκίνητο μάρκας Seat Ibiza χωρίς πινακίδες, διότι τις είχε αφαιρέσει η Τροχαία προ 10ημέρου, το βράδυ της Παρασκευής βγήκε βόλτα, βρήκε στον περιφερειακό έναν φίλο του και πήγαν να πιούν τσίπουρα.

Στη συνέχεια πήγαν στο κέντρο, όπου γινόταν αστυνομικός έλεγχος στην Ιάσονος, ο νεαρός δεν σταμάτησε, οι αστυνομικοί τον έθεσαν υπό επιτήρηση από απόσταση, αλλά συνέχισε να τρέχει και παραβίασε 12 κόκκινους σηματοδότες!

Στη συνέχεια ανέβηκε στην οδό Χατζηαργύρη, έφτασε στον Άγιο Βασίλειο, μπήκε σε ένα πλακόστρωτο στενό, δεν μπόρεσε να στρίψει, έβαλε όπισθεν και έπεσε στο περιπολικό της Αστυνομίας που ήταν πίσω του…

Τελικά με μανούβρες κατάφερε να ξεφύγει, έκρυψε το αυτοκίνητο και πήγε στο σπίτι του.

Μέσω της Τροχαίας έγινε έρευνα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο και ακολούθησε η σύλληψη του νεαρού στο σπίτι του. Η πρώτη μέτρηση αλκοτέστ έδειξε 1,5 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη ήταν λίγο παραπάνω από το όριο των 0,25 mg.

Ο νεαρός κάθισε προχθές στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου δήλωσε τον είχε πειράξει το τσίπουρο και τρόμαξε γι’ αυτό δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και στη συνέχεια παραβίασε μια ντουζίνα σηματοδότες…

Το Δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεβηφικής ηλικίας, τον έκρινε ένοχο για τρεις κατηγορίες, τον αθώωσε για την απόπειρα σωματικής βλάβης και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 26 μηνών, αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες.

Επιπλέον στον νεαρό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.400 € (700 € η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη επί 12).

