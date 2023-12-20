Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό 70χρονο και έναν 19χρονο τραυματισμένο, σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, στο Βόρειο Οδικό Άξονα, στο ύψος του Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης».

Άγνωστο πως, τα δίκυκλα που οδηγούσαν οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το θανατηφόρο τραυματισμό του ενός και τον σοβαρό τραυματισμό του άλλου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα θύματα του τροχαίου, ενώ ο Β' Σταθμός του Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ διερευνά τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

