Εισαγγελική παρέμβαση για την μόλυνση του Παγασητικού ζήτησε ο δήμος Βόλου Ελλάδα 08:05, 20.09.2023

Η εισαγγελία της Λάρισας έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για τη ρύπανση που προκλήθηκε στον Πηνειό και τον κίνδυνο που διατρέχει η δημόσια υγεία ως συνέπεια αυτής