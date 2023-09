Σε απεργιακό κλοιό η χώρα αύριο, Πέμπτη, για το εργασιακό νομοσχέδιο - Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν Ελλάδα 07:31, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στάσεις εργασίας στα λεωφορεία - Απεργούν εκπαιδευτικοί, γιατροί, ναυτεργάτες και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας