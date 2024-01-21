Λογαριασμός
Παγωμένα και κατάλευκα μετά από την χιονόπτωση χωριά της Λάρισας (Φωτο – Βίντεο)

Στη Σπηλιά Κισσάβου σημειώθηκε χιονοθύελλα, με το θερμόμετρο να δείχνει κάτω από το μηδέν γύρω στα μεσάνυχτα

Λάρισα Χιόνι

Ένα παραμυθένιο ολόλευκο τοπίο συναντά κανείς σήμερα σε αρκετά ορεινά χωριά της Λάρισας μετά την χθεσινοβραδινή χιονόπτωση.

Συνήθεις… ύποπτοι το Λιβάδι Ελασσόνας και η Σπηλιά Κισσάβου, όπου από το βράδυ του Σαββάτου το χιόνι σκέπασε τα χωριά του νομού Λάρισας, όπως και η Ραψάνη του δήμου Τεμπών κι η Καρυά Ολύμπου.

Μάλιστα στην Σπηλιά είχε χιονοθύελλα με το θερμόμετρο να δείχνει κάτω από το μηδέν γύρω στα μεσάνυχτα.

χιόνι λάρισα

χιόνι λάρισα

Πηγή: onlarissa.gr

