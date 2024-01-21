Ένα παραμυθένιο ολόλευκο τοπίο συναντά κανείς σήμερα σε αρκετά ορεινά χωριά της Λάρισας μετά την χθεσινοβραδινή χιονόπτωση.

Συνήθεις… ύποπτοι το Λιβάδι Ελασσόνας και η Σπηλιά Κισσάβου, όπου από το βράδυ του Σαββάτου το χιόνι σκέπασε τα χωριά του νομού Λάρισας, όπως και η Ραψάνη του δήμου Τεμπών κι η Καρυά Ολύμπου.

Μάλιστα στην Σπηλιά είχε χιονοθύελλα με το θερμόμετρο να δείχνει κάτω από το μηδέν γύρω στα μεσάνυχτα.

