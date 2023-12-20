Ο χειμώνας «έντυσε» στα λευκά το νοτιότερο δάσος οξυάς στην Ευρώπη, που βρίσκεται πάνω από το Γαρδίκι Ομιλαίων στη δυτική Φθιώτιδα.

Τις ομορφιές του τόπου του, μοιράστηκε μαζί μας ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου (Στάγιας), Γρηγόρης Παπαγεωργίου με αφορμή το χιόνι που απλώθηκε στο πανέμορφο δάσος της Οξυάς.

Το φημισμένο δάσος σε μια περιοχή που συναντιούνται οι νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας από το κίτρινο του Φθινοπώρου πέρασε στο λευκό του Χειμώνα, μην αφήνοντας κανέναν ασυγκίνητο.

Στο νοτιότερο δάσος οξυάς στην Ευρώπη, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ένα μοναδικό τοπίο, πλήρως εναρμονισμένο με το πνεύμα των Χριστουγέννων

Το άσπρο των δέντρων και του δρόμου ενώνεται αρμονικα με το γαλάζιο του ουρανού συνθέτοντας μια πραγματικά μοναδική εικόνα που παραπέμπει σε πίνακα ζωγραφικής.

