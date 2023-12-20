Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Μιχαλακόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η κηδεία θα γίνει στη 1: 00 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η ηθοποιός Μαρία Καβουκίδου σε ανάρτησή της για την κηδεία του Γιώργου Μιχαλακόπουλου ανέφερε: «Θερμή παράκληση αντί στεφάνων στη μνήμη του ενισχύουμε το “Σπίτι του ηθοποιού” και το Τ.Α.Σ.Ε.Η.».

Πηγή: skai.gr

