Του Μάκη Συνοδινού

Ο φόβος και ο τρόμος καταστηματαρχών αλλά και πεζών είχε γίνει 44χρονος σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής.

Η «πλούσια» δράση του 44χρονου αποτυπώνεται στα βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, από τα μέσα του μηνός Αυγούστου ο 44χρονος προέβαινε συστηματικά σε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων είτε φαρμακείων, είτε ξενοδοχείων, είτε καταστημάτων ακόμα και σε βάρος πεζών σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης του, προέκυψε ότι ως επί το πλείστον απογευματινές - βραδινές ώρες, επιβαίνοντας σε «επιχειρησιακό δίκυκλο», τύπου σκούτερ, προσέγγιζε κατά τις ώρες λειτουργίας τους το κατάστημα ή το φαρμακείο ή το ξενοδοχείο που σκόπευε να διαπράξει ληστεία και κατόπτευε τον χώρο. Όταν αντιλαμβανόταν ότι εντός των υποψήφιων στόχων του δεν υπήρχαν πελάτες, παρά μόνο οι υπάλληλοι, στάθμευε την επιχειρησιακή δίκυκλη μοτοσικλέτα είτε μπροστά στην είσοδο, είτε σε κοντινή απόσταση. Εν συνεχεία, εισερχόταν στο χώρο, προσεγγίζοντας τον υπάλληλο του καταστήματος, όπου με την απειλή όπλου ή μαχαιριού που έφερε, είτε εξανάγκαζε τα θύματά του να του παραδώσουν, είτε αφαιρούσε χρηματικά ποσά από το χώρο των ταμείων. Κατόπιν γινόταν καπνός.

Ο 44χρονος ο οποίος δεν περιορίστηκε μόνο στις ληστείες σε βάρος φαρμακείων ή καταστημάτων, αλλά επεκτάθηκε και σε ληστείες σε βάρος πεζών, έπαιρνε υψηλα μέτρα αυτοπροστασίας.

Φρόντιζε να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του χρησιμοποιώντας κράνος μηχανής, υφασμάτινη ή χειρουργική μάσκα και γυαλιά ηλίου. Ακόμη κάλυπτε την πινακίδα κυκλοφορίας της «επιχειρησιακής» του μοτοσικλέτας είτε με πετσέτα είτε με σακούλα, δυσχεραίνοντας έτσι την ταυτοποίηση των στοιχείων της μοτοσυκλέτας και κατ’ επέκταση τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Μάλιστα, το γεγονός ότι η επιχειρησιακή του δίκυκλη μοτοσικλέτα ήταν ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων, αποτελούσε δικλείδα ασφαλείας, έτσι ώστε ακόμα και αν γινόταν αντιληπτός, να μην μπορούσε να γίνει άμεσα η διασύνδεση του δίκυκλου με αυτόν.

Ο 44χρονος βρίσκεται πλέον στα χέρια της ΕΛΑΣ ενώ από την προανακριτική έρευνα εξιχνιαστήκαν 13 περιπτώσεις ληστειών καθως και απόπειρα κλοπής σε Κηφισιά, Πεύκη και Μαρούσι.

Πηγή: skai.gr

