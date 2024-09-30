Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το μεσημέρι σύμφωνα με τo thestival.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 14:10 ένας άνδρας μπήκε σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 258, και χτύπησε και τραυμάτισε με τη λαβή του όπλου έναν άνδρα, πιθανόν προμηθευτή.

Ο δράστης έκλεψε μία τσάντα, με άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό, και διέφυγε από το σημείο με δίκυκλο που οδηγούσε συνεργός του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η ΕΛΑΣ, μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον ελαφρά τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

