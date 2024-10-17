Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Βάσως Παπανδρέου, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής.

Ενημερώνοντας το σώμα για την απώλειά της, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, ανέφερε ότι η Βάσω Παπανδρέου υπήρξε στέλεχος του ΠΑΚ και από τα κορυφαία στελέχη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, «το οποίο δεν εγκατέλειψε ποτέ», ενώ έδειξε το ενδιαφέρον της και για την τελευταία εκλογική διαδικασία στο κόμμα της.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της Βάσως Παπανδρέου εξέφρασε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ρένα Δούρου. «Το μόνο που εύχομαι στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΣΟΚ είναι να βρουν νέες γυναίκες, που θα πάρουν τη σκυτάλη από την αείμνηστη Βάσω Παπανδρέου» και θα ακολουθήσουν τους αγώνες της για την ισότητα των δύο φύλων, τόνισε η κ. Δούρου.

Ο παριστάμενος υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Βασίλης Οικονόμου είπε ότι η Βάσω Παπανδρέου υπήρξε μία πολιτικός που κοσμούσε τα κοινοβουλευτικά και πολιτικά ήθη της Ελλάδας, εκφράζοντας κι αυτός με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του.

Τον αγώνα της Βάσως Παπανδρέου για την ύπαρξη των γυναικών στο δημόσιο και τον πολιτικό βίο εξήρε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

Τέλος, τα συλλυπητήρια του κόμματος προς το ΠΑΣΟΚ και τους οικείους της Βάσως Παπανδρέου εξέφρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «η Βάσω Παπανδρέου άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στην πολιτική της χώρας, ως στέλεχος και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ως μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και ως επίτροπος της ΕΟΚ».

Μητσοτάκης: Υπήρξε μια δυνατή προσωπικότητα

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Βάσως Παπανδρέου. Αν και βρεθήκαμε σε αντίθετες όχθες, οφείλω να αναγνωρίσω ότι υπήρξε μια δυνατή προσωπικότητα. Υπηρέτησε πολλές κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές θέσεις, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή ως Επίτροπος της πατρίδας μας. Θα τη συνοδεύουν, έτσι, η αφοσίωση των φίλων και ο σεβασμός των αντιπάλων της.

Στην οικογένεια και τους ανθρώπους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Σημίτης: Ήταν μια άξια γυναίκα, που τίμησε τις θέσεις που ανέλαβε

«Με μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα σήμερα ότι απεβίωσε η Βάσω Παπανδρέου. Συνιδρύτρια του ΠΑΣΟΚ, συμπορευτήκαμε σε μια μεγάλη πολιτική διαδρομή. Σε κρίσιμες στιγμές υπήρξε πλάι μου και στην πορεία των κυβερνήσεών μου, εξελίχτηκε σε στενή μου συνεργάτρια. Ήταν μια άξια γυναίκα, που τίμησε τις θέσεις που ανέλαβε και πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικού περιεχόμενου φέρουν την υπογραφή της. Η Βάσω χαρακτηριζόταν από την ευρύτατη κατάρτισή της, την εργατικότητά της, τη συνέπειά της, το θάρρος της και την αφοσίωσή της στο ΠΑΣΟΚ».

Ανδρουλάκης: Εμβληματική πολιτική προσωπικότητα

Αποχαιρετώ με απεριόριστο σεβασμό και συγκίνηση τη Βάσω Παπανδρέου. Μια εμβληματική πολιτική προσωπικότητα και εκ των ιδρυτικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Ως η πρώτη Ελληνίδα Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε πρωτοπόρους προοδευτικούς δρόμους με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα, την κατοχύρωση του κοινωνικού διαλόγου, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και της μητρότητας καθώς και την εμπέδωση της ισότητας των φύλων.

Υπηρέτησε με σθένος και δυναμισμό χωρίς συμβιβασμούς τις πολιτικές θέσεις της. Ως Υπουργός ταυτίστηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού του κράτους και ανασυγκρότησης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, ενώ έθετε στην προτεραιότητά της τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την υπεράσπιση των οικονομικά ασθενέστερων. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της.

Νικήτας Κακλαμάνης: Δεν θα ξεχαστεί ποτέ

Έφυγε από τη ζωή η Βάσω Παπανδρέου, ένας σπάνιος άνθρωπος και εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής.

Υπήρξε εξέχουσα η προσφορά της ως ιδρυτικού μέλους και στελέχους του ΠΑΣΟΚ και ως υπουργού των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Σημίτη.

Ως Επίτροπος στον ιδιαίτερης σημασίας τομέα της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε., όταν κυριαρχούσε ο νεοφιλελεύθερος συντηρητισμός, κατόρθωσε να προωθήσει τις σοσιαλιστικές της θέσεις και να πραγματοποιήσει έργο με αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, προς όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων των ευρωπαϊκών χωρών και φυσικά της χώρας μας.

Δεν θα ξεχαστεί ποτέ η Βάσω Παπανδρέου από όσους τη ζήσαμε και όσους γνωρίζουν ή θα γνωρίσουν την προσωπικότητά της και ειδικότερα το ήθος και το έργο της ως πολιτικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.