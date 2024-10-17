Ο ΣΚΑΪ, με μια μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή στην καρδιά των εξελίξεων, φέρνει τις κρίσιμες αμερικανικές εκλογές στην οθόνη σας.

Η Σία Κοσιώνη θα παρουσιάσει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου ζωντανά από την Ουάσινγκτον.

Δίπλα της, για την ανάλυση των εξελίξεων, θα βρίσκεται ο διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς.

Τον παλμό και τις αντιδράσεις από τα επιτελεία των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών θα μεταφέρουν ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου και ο ανταποκριτής Χριστόδουλος Αθανασάτος.

Στον αέρα, παρεμβαίνουν κορυφαίοι αναλυτές της αμερικανικής πολιτικής σκηνής με συνεντεύξεις και αναλύσεις πριν, κατά τη διάρκεια και την επόμενη της μεγάλης εκλογικής μάχης.

Και οι αμερικανικές εκλογές είναι στον ΣΚΑΪ.

