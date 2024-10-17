Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με σοβαρούς τραυματισμούς - Διακοπή της κυκλοφορίας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου, προχώρησε η Τροχαία λόγω σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε σύγκρουση δύο ΙΧ οχημάτων με αποτέλεσμα των σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Μάλιστα, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του ενός τραυματία. Στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού του οδοστρώματος.

