Βίντεο από drone που κόβει την ανάσα – Βυθισμένη πολιτεία η Λάρισα Ελλάδα 16:09, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εναέριες εικόνες από την πλημμυρισμένη Λάρισα αποτυπώνουν στο έπακρο την καταστροφή που έχει υποστεί η περιοχή