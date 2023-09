Σορός άντρα εντοπίστηκε στον Παγασητικό κόλπο Ελλάδα 15:53, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η σορός είναι πιθανόν να συνδέεται με την κακοκαιρία Daniel που έπληξε με σφοδρότητα και τη Μαγνησία