Βικτόρια Χίσλοπ στον ΣΚΑΪ 100.3: Η Ελλάδα θέλει δικαιοσύνη για τα Τέμπη

Για τη «μαύρη επέτειο» των Τεμπών μίλησε στον ΣΚΑΪ 100.3 και την εκπομπή «Στιγμιότυπα» του Βασίλη Κουφόπουλου η κορυφαία συγγραφέας και λάτρης της χώρας μας, Βικτόρια Χίσλοπ.

Ανέφερε πως συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έγιναν και σε αρκετά μέρη της Βρετανίας καθώς πολλοί πολίτες ήθελαν να αποδώσουν φόρο τιμής στους νεκρούς της πρωτοφανούς τραγωδίας που συντάραξε όλον τον πλανήτη.

Αναφερόμενη στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις της Αθήνας μάλιστα, τόνισε πως και η ίδια θα έδινε «το παρών» εάν βρισκόταν σήμερα στην Αθήνα.

Μετέφερε την εικόνα από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία και κάλυψαν τα τεκταινόμενα στη χώρα μας, παρατηρώντας πως δυστυχώς για τα ξένα μέσα ενημέρωσης τα βίαια επεισόδια έμοιαζαν να έχουν υπερκεράσει την είδηση των συγκεντρώσεων.

Συνόψισε πως όλη η Ελλάδα θέλει δικαιοσύνη, αλλαγές στον σιδηρόδρομο αλλά και τιμωρία των ενόχων.

«Αυτό είναι το κέντρο της ιστορίας», τόνισε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.