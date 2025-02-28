Την Τρίτη θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης και ώρα δώδεκα το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία του Αλέξη Κούγια, ο δε ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου του:

Σήμερα, 28/02/2025, ο επικεφαλής του γραφείου μας Αλέξιος Κούγιας άφησε την τελευταία του πνοή μετά από άνιση μάχη με την επάρατο νόσο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης την Τρίτη, 04/03/2025 και ώρα δώδεκα το μεσημέρι, ο δε ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Κατά την ως άνω ημερομηνία το δικηγορικό γραφείο θα παραμείνει κλειστό λόγω πένθους.

Όσοι επιθυμούν να αποστείλουν στεφάνι, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο τελετών στο τηλέφωνο 2106040900 ή στο email: info@papamakarios.com.gr.

Εναλλακτικά, όσοι επιθυμούν, μπορούν αντί για στεφάνι να κάνουν μια δωρεά υπέρ του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα» είτε μέσω της κάλπης που θα τοποθετηθεί στον περίβολο του Ιερού Ναού ειδικά για τον σκοπό αυτό, είτε με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωσή του.

Αθήνα, 28/02/2025

Με εκτίμηση και σεβασμό

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.