Σπύρος Μπιμπίλας: Κατέγραψε την στιγμή που ξεκίνησαν τα επεισόδια στο Σύνταγμα

Από τους πρώτους που βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να συμμετέχουν στη μεγάλη διαδήλωση για τα Τέμπη, ο Σπύρος Μπιμπίλας κατέγραψε και τη στιγμή που ξεκίνησαν τα επεισόδια στην πλατεία κάνοντας τον κόσμο να διαλυθεί.

Ο κόσμος είχε εντοπίσει κουκουλοφόρους μέσα στο πλήθος και τους είχε απωθήσει όμως φρόντισαν να επιτελέσουν το έργο τους.

Ξεκίνησαν σπάζοντας τα μάρμαρα στις εισόδους των ξενοδοχείων που βρίσκονται στην πλατεία τα οποία χρησιμοποίησαν για πετροπόλεμο.



Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο Σπύρος Μπιμπίλας δίνοντας συνέντευξη στο Kontra και μάλιστα από το μπαλκόνι ορόφου κατέγραψε τις στιγμές που το πλήθος διαλύεται καθώς τα πράγματα άρχισαν να αγριεύουν.

«Η στιγμή που άρχισαν τα προβοκάτορικα επεισόδια με στόχο την αμαυρωση της θλιβερής εγκληματικής επετείου.. Ειμασταν στο ξενοδοχείο Plaza για συνέντευξη στο @kontra_channel και ομάδες που βλέπαμε ετοιμάστηκαν και ξεκίνησαν...Ντροπή σε αυτούς που ελέγχουν παρακρατικους οργανισμούς...O λαός θα τιμωρήσει αυτούς που δεν σέβονται τις ζωές μας...» έγραψε στο Instagram.

