Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, από μαθητές και φοιτητές, μέχρι γονείς με τα παιδιά τους και ηλικιωμένοι, ένωσαν τις φωνές τους στο Σύνταγμα, ζητώντας δικαιοσύνη για την απώλεια 57 ανθρώπων στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, πριν από δύο χρόνια.

Μία λαοθάλασσα που κατέκλυσε το κέντρο της Αθήνας -και δεκάδων άλλων πόλεων σε Ελλάδα και εξωτερικό-, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους υπεύθυνους και σεβασμό απέναντι σε έναν λαό που διεκδικεί, ακόμη και σήμερα, το αυτονόητο. Ασφάλεια, ευημερία και ένα καλύτερο παρόν και μέλλον.

Για ακόμη μία φορά, ωστόσο, κουκουλοφόροι και άτομα που προφανώς δεν σέβονται την ιερότητα της ημέρας και το πένθος κυρίως των συγγενών, αλλά και όλης της υπόλοιπης Ελλάδας, αμαύρωσαν αυτή την τεράστια συγκέντρωση στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το μήνυμα ωστόσο εστάλη και ήταν εκκωφανικό. Η εικόνες από drone στο Σύνταγμα είναι ενδεικτικές του μεγέθους της διαμαρτυρίας και του πληθους που κατέκλυσε τους δρόμους της Αθήνας.

