Η Ελλάδα ένωσε τη φωνή της σήμερα με κοινό αίτημα δικαιοσύνη για τα 57 θύματα των Τεμπών. Μεγαλειώδη συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν σε κάθε γωνιά της χώρας, με τους πολίτες όλων των ηλικιών να τιμούν τη μνήμη των ανθρώπων που σκοτώθηκαν πριν από δύο χρόνια στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε και βύθισε στο πένθος τη χώρα.

Το Σύνταγμα κυριολεκτικά «βούλιαξε» από τον κόσμο. Μικροί και μεγάλοι κρατούσαν πανό με τα συνθήματα όπως «Δεν έχω οξυγόνο», «Όλοι είμαστε στο ίδιο βαγόνι», «Δικαιοσύνη, τώρα».

Ένα ρίγος διαπέρασε τους χιλιάδες συγκεντρωμένους όταν συμφοιτητές των αδικοχαμένων νέων ανέγνωσαν τα ονόματα των συνολικά 57 νεκρών. Σύσσωμη η πλατεία φώναξε «παρών» και «παρούσα» στην ανάγνωσή τους και στο τέλος φώναξε «αθάνατοι». Στις συγκινησιακά φορτισμένες ομιλίες το πλήθος ανταποκρινόταν με χειροκροτήματα.

Τον λόγο στη συγκέντρωση πήραν πρώτοι από όλους εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν νέοι. Στις τοποθετήσεις τους όλοι επέμειναν στο αίτημα της γρήγορης απονομής δικαιοσύνης προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη των νεκρών κι ο αγώνας των συγγενών για να χυθεί φως στα αίτια του δυστυχήματος.

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές όταν πήραν τον λόγο γονείς των αδικοχαμένων παιδιών, ο κ. Παπαγγελής, η κα Ρούτσι, η κα Λίβα, ο κος Ασλανίδης και κυρίως η κυρία Καρυστιανού, τόσο στην πλατεία, όσο και στα Τέμπη, που έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα σεβασμού και συμπαράστασης για το δράμα τους, ευχόμενοι μαζί τους "ποτέ ξανά Τέμπη".

Ιδιαίτερη μνεία έγινε από όλους τους συγγενείς στους τραυματίες που ακόμη νοσηλεύονται και τους επιζήσαντες που ακόμη πασχίζουν να επουλώσουν τα ψυχολογικά τραύματα από το δυστύχημα.

Επεισόδια αμαύρωσαν την ημέρα πένθους στην Αθήνα

Το κλίμα συγκίνησης που επικρατούσε στο Σύνταγμα ωστόσο αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια, που ξεκίνησαν όταν ομάδα κουκουλοφόρων ξεκίνησε να σπάει μάρμαρα, τα οποία εκτόξευσε στις αστυνομικές δυνάμεις και πέταξε βροχή από μολότοφ στο χώρο της Βουλής.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και στη συνέχεια με κρότου λάμψης, με το κέντρο της Αθήνας να μετατρέπεται κυριολεκτικά σε εμπόλεμη ζώνη.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας. Σε Ομόνοια, Ερμού, Προπύλαια, Εξάρχεια, με τους κουκουλοφόρους να προκαλούν σοβαρές ζημιές, να στήνουν οδοφράγματα, με κόσμο να τραυματίζεται και το πλήθος να προσπαθεί να απομακρυνθεί μέσα σε ένα αποπνικτικό σκηνικό.

Θεσσαλονίκη

Η συμπρωτεύουσα πλημμύρισε επίσης από κόσμο. Φοιτητές έγραψαν με κόκκινο χρώμα τα ονόματα των θυμάτων, όπως είχαν γραφτεί και μπροστά στη Βουλή και φώναξαν «ποτέ ξανά Τέμπη».

Χιλιάδες κόσμου, όλων των ηλικιών ένωσε τις φωνές του με συνθήματα όπως «Δεν έχω οξυγόνο», «Ήταν τα παιδιά μας», «Όχι στη συγκάλυψη».

Ωστόσο, και στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε μεγάλη ένταση έξω στον ΟΣΕ μετά το τέλος της μεγάλης συγκέντρωσης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων ξεκίνησε να πετά πέτρες και μπουκάλια στους αστυνομικούς, με τις Αρχές να απαντούν με ρίψεις δακρυγόνων και χημικών.

Λάρισα

Στη Λάρισα, έξω από την πόλη που έγινε η τραγωδία πριν από δύο χρόνια, ο κόσμος επίσης ξεχύθηκε στους δρόμους.

Χιλιάδες πολίτες ξεκίνησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους με κατάληξη τον ΟΣΕ, εκεί όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την τραγωδία των Τεμπών.

Στην τόπο της τραγωδία, στα Τέμπη, τελέστηκε σε βαρύ κλίμα και τρισάγιο, με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων και εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο σημείο τοποθετήθηκαν φωτογραφίες των 57 θυμάτων και οι οικογένειές τους, με λουλούδια στα χέρια, κεριά και λευκά μπαλόνια βρέθηκαν στο σημείο «μηδέν» ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Καρδίτσα

Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καρδίτσα. Χιλιάδες Καρδιτσιώτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, με πανό και πλακάτ, και φωνάζοντας συνθήματα ζήτησαν την απόδοση δικαίωση για τους 57 νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών, να μην υπάρξει συγκάλυψη. Στη συγκέντρωση κυριαρχούσε η συμμετοχή των νέων. Ακολούθησε πορεία στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης από χιλιάδες πολίτες.

Τρίκαλα

Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν σήμερα και στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα, απαιτώντας, με πανό και πλακάτ, δικαίωση των νεκρών του δυστυχήματος των Τεμπών. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των μαθητών και φοιτητών της πόλης, οι οποίοι μεταξύ άλλων τόνισαν, στις σύντομες ομιλίες τους, πως «ενώνουμε τη φωνή μας με τους συγγενείς των θυμάτων και κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε από την πρώτη στιγμή, ότι θα γίνουμε η φωνή των νεκρών».

Πάτρα – Ηλεία

Ένα τεράστιο ποτάμι διαδηλωτών κατέκλυσε και τους δρόμους της Πάτρα, με τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για πάνω από 50.000 διαδηλωτές.

Αντίστοιχα, και στην Ηλεία, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική, με τις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να πραγματοποιούνται στον Πύργο και την Αμαλιάδα, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές σε κάθε πόλη. Ιδιαίτερα μαζική ήταν η παρουσία νέων ανθρώπων, φοιτητών, μαθητών και εργαζομένων, που φώναξαν συνθήματα για δικαιοσύνη και ζήτησαν να μην ξεχαστεί ποτέ η τραγωδία.

Αντίστοιχα συλλαλητήρια έλαβαν χώρα και στις υπόλοιπες 11 περιοχές της Ηλείας (Γαστούνη, Βάρδα, Λεχαινά, Ανδραβίδα, Ανδρίτσαινα, Ζαχάρω, Φιγαλεία, Κρέστενα, Δίβρη, Πανόπουλο, Τραγανό), με ισχυρή συμμετοχή πολιτών που τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Ανατολική Μακεδονία και Ξάνθη

Το δικό τους, ηχηρό, μήνυμα έστειλαν χιλιάδες κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Ξάνθης με αφορμή την μαύρη επέτειο συμπλήρωσης δυο χρόνων από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Με κεντρικό σύνθημα «να αποδοθεί δικαιοσύνη στα 57 θύματα των Τεμπών», ξεκίνησε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Δράμα. Σύσσωμα τα σωματεία, οι συλλογικότητες και οι φορείς της πόλης συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στην κεντρική πλατεία της Δράμας, προκειμένου να στείλουν το δικό τους μήνυμα, δύο χρόνια μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Επιχειρηματίες και υπάλληλοι που κατέβασαν ρολά στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή εκδήλωση, ενώ εργαζόμενοι από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συμμετείχαν στη 24ωρη απεργία δίνοντας το παρών στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο.

Τόσο στη Δράμα όσο και στην Καβάλα πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ. Πολλά γυμνάσια και λύκεια δεν λειτούργησαν σήμερα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν.

Στην πόλη της Ξάνθης οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν το πρωί όταν τελέσθηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των 57 αθώων θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ακολούθησε συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης, με τους διαδηλωτές να κρατούν πανό και να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας να διαλευκανθεί πλήρως η τραγωδία των Τεμπών, να αποδοθούν ευθύνες άμεσα και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη.

Χίος

Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας ξεχύθηκαν σήμερα στους δρόμους και την κεντρική πλατεία της Χίου ζητώντας δικαίωση των 57 νεκρών του δυστυχήματος των Τεμπών. Μεγάλη και χαρακτηριστική ήταν η παρουσία μαθητών που συμμετείχαν οργανωμένα με τα σχολεία τους.

Ζάκυνθος - Λευκάδα

Εκατοντάδες κάτοικοι της Ζακύνθου συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης της, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις στη μνήμη των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών.

Πολίτες κάθε ηλικίας έδωσαν το παρών στη συγκέντρωση, στέλνοντας μήνυμα ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Καταστήματα, επιχειρήσεις και υπηρεσίες παραμένουν κλειστά ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των οικογενειών των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για απόδοση δικαιοσύνης.

Αντίστοιχα, και στη Λευκάδα, όλο το νησί βγήκε στους δρόμους.

Κρήτη

«Δεν έχω οξυγόνο», «Αφήστε τη δικαιοσύνη ανεξάρτητη», «Τα Τέμπη θα είναι αφορμή το δίκιο να εισακουστεί» είναι τα συνθήματα που κυριαρχούν στο συλλαλητήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη στο Ρέθυμνο.

Πλήθος κόσμου έδωσε το "παρών" στη διαμαρτυρία για τα Τέμπη και στο Ηράκλειο, με συλλόγους και φορείς να κατακλύζουν το κέντρο της πόλης.

