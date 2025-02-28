Τέμπη: Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Γύρω στις 6 το απόγευμα άνοιξαν όλοι οι δρόμοι του κέντρου της Θεσσαλονίκης και πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Νωρίτερα και μετά το πέρας του συλλαλητηρίου, ομάδες κουκουλοφόρων προκάλεσαν μικροεπεισόδια, με αποτέλεσμα να ανοίγουν και να κλείνουν δρόμοι σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κλειστή για αρκετή ώρα παρέμεινε η Τσιμισκή, η Εγνατία, η Αγγελάκη, η Ιασωνίδου και όλοι οι οδοί πέριξ.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν σε διάφορα σημεία ωστόσο επικρατεί ηρεμία.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει έως τώρα σε 36 προσαγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

