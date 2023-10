Καιρός: Τα δύο πρόσωπα του Σεπτέμβρη - Θερμός στη Βορειοανατολική Ελλάδα, ψυχρός σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα 14:34, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Για τη Θεσσαλία, ήταν ο 2ος πιο ψυχρός μήνας τα τελευταία 14 χρόνια, και για τη Στερεά Ελλάδα και την Πελ/νησο ήταν ο 4ος πιο ψυχρός