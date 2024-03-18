Λογαριασμός
Μια νεαρή κοπέλα νεκρή σε τροχαίο τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, στη Βέροια

Το αυτοκίνητο που επεβαινε συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ΙΧ σε επαρχιακό δρόμο γύρω στις 3:30 τη νύχτα

veroai troxaio

Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της και δυο νεαροί άνδρες τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες της Καθαράς Δευτέρας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Λαζοχωρίου και Αγ. Γεωργίου, γύρω στις 3:30 τη νύχτα.

Δυο ΙΧΕ αυτοκίνητα που κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση, συγκρούστηκαν μετωπικά.

Συνέπεια της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα νεαρή συνοδηγός του ενός αυτοκινήτου και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του.

Σοβαρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου.

Η Σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το ένα αυτοκίνητο κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι. Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετάφεραν τους τραυματίες και τη νεκρή κοπέλα στο νοσοκομείο Βέροιας.

Πηγή: verianet.gr

