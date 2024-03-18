Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει για τις στολές της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα.

Αν και οι στολές είναι δια χειρός της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας Μαίρης Κατράντζου, εν τούτοις φαίνεται ότι δεν άρεσαν στον «απλό» κόσμο.

Θα μου εξηγήσει κάποιος τι είναι αυτή η φωτό που φέρνει βόλτα εδω μέσα? pic.twitter.com/lGqfZrlF8E — ΤΑΖ (@tazmanolis) March 18, 2024

Η τελετή Αφής θα γίνει στις 16 Απριλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί, στην Αρχαία Ολυμπία, με την έναρξη της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας που θα εγκαινιάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Τα αρχαιοπρεπή κοστούμια παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Τα περισσότερα σχόλια στα social media είναι αρνητικά, χαρακτηρίζοντας τις στολές κιτς.

Ένας ορισμός του κιτς είναι η αντιγραφή αντικειμένων των οποίων η αισθητική θεωρείται ψεύτικη, επιτηδευμένη ή ευτελής, στερούμενη βαθιάς σκέψης. Όπως οι νέες "στολές" για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Θλίψη. pic.twitter.com/Yg6YeExcF2 — Greeksburg (@Greeksburg) March 17, 2024

