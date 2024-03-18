Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δίχασαν οι στολές της τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας - Αρνητικά τα περισσότερα σχόλια στα social media

Αν και οι στολές είναι δια χειρός Κατράντζου, εν τούτοις φαίνεται ότι δεν άρεσαν στον «απλό» κόσμο

στολη τελετη αφης

Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει για τις στολές της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα. 

Αν και οι στολές είναι δια χειρός της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας Μαίρης Κατράντζου, εν τούτοις φαίνεται ότι δεν άρεσαν στον «απλό» κόσμο. 

Η τελετή Αφής θα γίνει στις 16 Απριλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί, στην Αρχαία Ολυμπία, με την έναρξη της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας που θα εγκαινιάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Τα αρχαιοπρεπή  κοστούμια παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Τα περισσότερα σχόλια στα social media είναι αρνητικά, χαρακτηρίζοντας τις στολές κιτς. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark