Απίστευτο περιστατικό σε Γυμνάσιο της Ναυπάκτου, στο οποίο ανήλικοι μαθητές διακινούσαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα ξεκίνησαν όταν ο Διευθυντής του Γυμνασίου προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου και κατήγγειλε πως 13χρονος μαθητής μέσω εφαρμογής στο διαδίκτυο επιδεικνύει σε άλλους μαθητές γυμνές φωτογραφίες μαθητριών.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, γονέας εμφανίστηκε και κατήγγειλε πως ο συγκεκριμένος μαθητής με έναν ακόμη είχαν δημιουργήσει μέσω εφαρμογής στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες μαθητριών χρησιμοποιώντας τα πρόσωπά τους, μια εκ των οποίων ήταν και η κόρη του.

Μάλιστα όπως αποκαλύφθηκε η δράση των δύο ανήλικων μαθητών ήταν ιδιαίτερα έντονη τον τελευταίο μήνα, όπου και γινόταν διακίνηση πολλών φωτογραφιών.

Ο ένας από τους 13χρονους ήταν μέλος ιδιωτικής ομάδας που γινόταν διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων κοριτσιών και γυναικών.

Η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνα στο σπίτι του ανηλίκων όπου κατασχέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε χθες στη σύλληψη τόσο των δύο ανηλίκων για προσβολή γενετήσεις αξιοπρέπειας, διακίνηση προνογραφικού υλικού, εκδικητική πορνογραφία, όσο και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων.

