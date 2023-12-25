Για τα Χριστούγεννα και το διαχρονικό μήνυμά τους κάνει λόγο στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μιχαήλ Μαντζανάς, καθηγητής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. «Το υπερφυσικό μήνυμα των Χριστουγέννων εμφορείται από σωτηριολογική προοπτική, είναι διαχρονικά επίκαιρο και αϊδίως αληθινό», τονίζει.

Μάλιστα, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη, ενώθηκαν στο πρόσωπο ή στην υπόσταση του Θεού Λόγου. Με τη γέννησή του η άκτιστη αλήθεια, η άκτιστη αιώνια πραγματικότητα, εισέρχεται εν χρόνω στον κόσμο. Ο ερχομός του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού συνεπάγεται την άκτιστη αλήθεια της αιώνιας ζωής μετά θάνατον».

Ακολουθεί αναλυτικά η άποψη του καθηγητή Μιχαήλ Μαντζανά επί του θέματος «Τα Χριστούγεννα και το διαχρονικό μήνυμά τους»

«Η γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού αποτελεί ένα αδιάψευστο ιστορικό γεγονός που συνεπιφέρει τη σωτηριώδη ελπίδα στον πιστό άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός γεννήθηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων από τη φθορά του κακού και του θανάτου. Η σάρκωση ή η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού, σύμφωνα με τη Δογματική της Ορθοδόξου Θεολογίας, έγινε υπερφυσικά διά πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το υπερφυσικό μήνυμα των Χριστουγέννων εμφορείται από σωτηριολογική προοπτική, είναι διαχρονικά επίκαιρο και αϊδίως αληθινό. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη, ενώθηκαν στο πρόσωπο ή στην υπόσταση του Θεού Λόγου. Με τη γέννησή του η άκτιστη αλήθεια, η άκτιστη αιώνια πραγματικότητα, εισέρχεται εν χρόνω στον κόσμο. Ο ερχομός του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού συνεπάγεται την άκτιστη αλήθεια της αιώνιας ζωής μετά θάνατον. Η άκτιστη αλήθεια του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Με τη γέννησή του ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστόςκαι με την Ανάστασή του νίκησε την υλική, την κτιστή φθορά του θανάτου και παρέδωσε το προνόμιο της σωτηρίας στον πιστό άνθρωπο. Άξιον προσοχής, αναντίρρητης αποδοχής και αντικειμενικής επιστημονικής παρατήρησης αποτελεί το διαχρονικό δεδομένο ότι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός χώρισε την Ιστορία σε δύο μέρη, σε προ Χριστού και σε μετά Χριστόν.

Το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού σε μια εποχή, όπου σύμφωνα με τον Ηράκλειτο και τον P. Bourdieu δεν υπάρχει, η πραγματικότητα παρά το πεδίο ενός ατέρμονου αγώνα για τον καθορισμό της πραγματικότητας, επισημαίνει την ανάγκη του επανακαθορισμού της ζωής μας και τη μετάβαση από την εικονική δύναμη της αντιπαράθεσης, της διαμάχης, της σύγκρουσης, του διχασμού και του θανάτου στην αλήθεια της αιώνιας ζωής. Το ιστορικό γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού εμβολιάζει τους πιστούς με εσωτερική ελευθερία και με τη σωτηριώδη αλήθεια της αιώνιας ζωής. Η αλήθεια που μας νοηματοδοτεί η γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού είναι η υπέρβαση από την εμμονή στα κτιστά και στα υλικά και σηματοδοτεί τη μετάβαση στα άκτιστα και στα πνευματικά που συνεπιφέρουν τη σωτηρία των ανθρώπων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

