kataggelies@skai.gr: Κατσίκια κυκλοφορούν ελεύθερα και τρώνε καλλιέργειες στη Ρόδο

Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι του χωριού Άγιοι Ισίδωροι στη Ρόδο, καθώς όπως καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή αφήνουν ελεύθερα τα κατσίκια και τρώνε τις καλλιέργειες.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτης Κωνσταντάκης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί», με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, «αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λόγω του αμφιθεατρικού σημείου που είναι χτισμένο το χωριό, τα κατσίκια πηγαίνουν από ταράτσα σε ταράτσα, μπαίνουν μέσα στις αυλές. Δεν έχουν αφήσει τίποτα».

«Το έχουμε επισημάνει, το έχουμε πει στους κτηνοτρόφους και όχι μόνο δεν έχει γίνει κάτι αλλά έγιναν ακόμα πιο προκλητικοί.Έχουμε κάνει αρκετές καταγγελίες στον Δήμο και στην Εισαγγελία, όμως δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει τα σπίτια κάστρα, βάζουμε ακόμα και στις ταράτσες κάγκελα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

