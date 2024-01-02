Τροποποιήσεις θα ισχύσουν από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 7 Ιανουαρίου, στις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ)

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 6′ μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό

Μετρό - Γραμμή 2

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 4,5′ μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7′ μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10′.

Μετρό - Γραμμή 3

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12′.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 5′ μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6′ μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7′ μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 9′.

Τραμ

Τρίτη 2 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ μεταξύ 22:00-23:00

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 15′

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.