Τον ηγετικό ρόλο της ΔΕΗ στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης μιλώντας απόψε στην Ουάσιγκτον στο συνέδριο με τίτλο «2024 Energy Security and Geopolitics Conference» που διοργάνωσε το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

«Η ΔΕΗ αποτελεί δύναμη σταθερότητας και ηγέτη στην ενεργειακή μετάβαση», τόνισε ο κ. Στάσσης, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό. Η πολιτική σταθερότητα όπως υπογράμμισε αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια, κάτι που διαπίστωσε η Ευρώπη με σκληρό τρόπο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπογράμμισε ακόμη το ρόλο των ανανεώσιμων πηγών στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας αλλά και στην ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων ενεργειακών συστημάτων και κυρίως δικτύων.

«Τα ενεργειακά συστήματα πρέπει να είναι ευέλικτα για να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αξιοπιστία και αποδοτικότητα κόστους. Η ευελιξία προέρχεται τόσο από τα ενεργειακά στοιχεία ενεργητικού (όπως μπαταρίες και εγκαταστάσεις αερίου) όσο και από κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των διασυνδέσεων μεταξύ χωρών», ανέφερε ο κ. Στάσσης.

Περιγράφοντας τις ιδιαιτερότητες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι υπάρχει μία μεγάλη γκάμα συνθηκών - από τη Ρουμανία που είναι λιγότερο εξαρτημένη από εισαγωγές φυσικού αερίου έως μια σημαντικά εξαρτημένη Βουλγαρία. Από χώρες που έχουν προχωρήσει σημαντικά με τον ενεργειακό τους μετασχηματισμό, όπως η Ελλάδα, μέχρι πιο αδρανείς χώρες, όπως τα Δυτικά Βαλκάνια. Και βέβαια από χώρες με σταθερό πολιτικό περιβάλλον όπως τα μέλη της ΕΕ μέχρι επικίνδυνες συνθήκες υβριδικού πολέμου, όπως στην Ουκρανία.

«Παρά τις πολυπλοκότητες, η ΔΕΗ, ως μια ολοκληρωμένη εταιρεία κοινής ωφελείας, ηγέτης στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών ενέργειας, είναι ιδανικά τοποθετημένη για να οδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» ανέφερε ο κ. Στάσσης. «Γνωρίζουμε πώς να αναπτύξουμε γρήγορα ΑΠΕ και ευέλικτη χωρητικότητα, πώς να επεκτείνουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και πώς να ανταποκριθούμε στη ζήτηση των πελατών για προσιτές τιμές. Αντιλαμβανόμαστε, επίσης, πλήρως τη σημασία των συνεργειών και γενικότερα τι χρειάζεται ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για να μεταβεί στη νέα εποχή ενώ παραμένει ασφαλές. Αυτή είναι η αποστολή μας και η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις αποφάσεις μας» δήλωσε ο κ. Στάσσης, ενώ έκανε ειδική μνεία στις επενδύσεις της ΔΕΗ στην Αλεξανδρούπολη, με την υπό κατασκευή μονάδα CCGT, και στην απόκτηση των εταιρειών της Enel στη Ρουμανία.

Στο ίδιο συνέδριο ο υφυπουργός των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, πρώην πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ εξήρε το ρόλο της ΔΕΗ για την ενεργειακή μετάβαση της περιοχής ενώ συνεχάρη την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών. «Η Ελλάδα είναι σε θέση να πετύχει διείσδυση των ΑΠΕ κατά 80 % στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για την ενεργειακή μετάβαση το οποίο αναγνωρίστηκε από την ΕΕ Πρόκειται για εξαιρετικό επίτευγμα μέρος του οποίου οφείλεται στη ΔΕΗ η οποία αποτελεί επίσης παράδειγμα για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη», τόνισε.

Ο κ. Πάιατ ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία με την επιβολή κυρώσεων ενώ ανέφερε ότι η εξαγωγική δυνατότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου θα αυξηθεί κατά 120 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως με την κατασκευή νέων υποδομών που έχει δρομολογηθεί.

